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        Haberler Gündem Güncel "Yamanlı Hayrı"nda 60 kazan keşkek | Son dakika haberleri

        "Yamanlı Hayrı"nda 60 kazan keşkek ikram edildi

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Yamanlı Mahallesi'nde bu yıl 86'ncısı düzenlenen "Yamanlı Hayrı" büyük ilgi gördü. Etkinlikte kesilen 47 küçükbaş, 2 büyükbaşın etleriyle oluşturulan 60 kazanlık keşkek yemeği ikram edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 12:56 Güncelleme: 19.05.2025 - 12:56
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        "Yamanlı Hayrı"nda 60 kazan keşkek
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        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Yamanlı Mahallesi'nde bu yıl 86'ncısı düzenlenen "Yamanlı Hayrı", 10 bin kişinin üzerinde katılımla gerçekleşti.

        Her yıl mayıs ayında gerçekleştirilen etkinlik imece usulüyle düzenlendi.

        Sabah saatlerinde mesire alanına gelen mahallenin erkekleri, kesilen 47 küçükbaş, 2 büyükbaşın etleri ile birer tondan oluşan bulgur ve pirinç ile keşkek yemeği yaptılar.

        5 saatlik çalışmanın ardından bir süre dinlendirilen yemek, daha sonra 60 ayrı kazana konularak misafirlere dağıtıldı.

        Etkinlikte konuşan Yamanlı Mahalle Muhtarı Necati Eren, "Dedelerimizden miras kalan bu güzel geleneği her yıl daha da büyüterek sürdürüyoruz. Bu yıl katılımcı sayısı rekor seviyedeydi. Yardım eden, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu kültürü genç nesillere aktararak, dünya durdukça yaşatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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