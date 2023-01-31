Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Girişimcilik
ABONE OL

YAMY Studio değerini 4 milyon dolara taşıdı

Yerli oyun şirketi YAMY Studio, UP Venture Capital’dan 4 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı. Yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerini İstanbul’da sürdüren ve bugüne dek 120’nin üzerinde oyun geliştiren YAMY Studio, 2021 yılında Hoop 4 isimli oyunuyla 1 milyon indirmeye ulaşırken, 2022’de Parents Run adını verdiği oyunuyla 2 milyon barajını aştı  

YAMY Studio değerini 4 milyon dolara taşıdı
HABERTURK.COM

Çok sayıda oyun girişimine ev sahipliği yapan Türkiye’de, yeni yıl oyun şirketleri açısından hızlı başladı.

Hybrid-casual türünde geliştirdiği oyunlarla tanınan YAMY Studio, Londra merkezli UP Venture Capital'dan 4 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldığını açıkladı.

Yatırım sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan YAMY Studio Kurucu Ortağı Ahmet Ferhat Akben, "Temellerini 2020 yılında attığımız stüdyomuz, Londra merkezli özel sermaye fonu olan UP Venture Capital’dan aldığı yatırımla şirket değerini 4 milyon doların üzerine taşıdı" dedi.

UP Venture Capital Kurucu Ortağı Ömer Uyan da, "Yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlere yatırım yapma stratejimiz doğrultusunda, YAMY Studio’ya yatırım yaptık. Bu yatırımla birlikte oyun, kimya, sermaye piyasaları ve sürdürülebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerden oluşan portföyümüzü, mevcut sektörler ve yeni sektörlerde yatırımlar yaparak büyütmeyi hedeflemekteyiz" bilgilerini paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerini İstanbul’da sürdüren ve bugüne dek 120’nin üzerinde oyun geliştiren YAMY Studio, 2021 yılında Hoop 4 isimli oyunuyla 1 milyon indirmeye ulaşırken, 2022’de Parents Run adını verdiği oyunuyla 2 milyon barajını aştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

UnoMoi'ye Founder One yatırımı
GİRİŞİMCİLİK UnoMoi'ye Founder One yatırımı
Co-one'a 640 bin euro yatırım aldı
GİRİŞİMCİLİK Co-one'a 640 bin euro yatırım aldı
BTM girişimcileri kitle fonlama ile yatırım arayacak
GİRİŞİMCİLİK BTM girişimcileri kitle fonlamaya çıkacak
Kidolog 1.5 yılda değerini 50’ye katladı
GİRİŞİMCİLİK Kidolog değerini 7.5 milyon dolara taşıdı
Girişimlere 1.6 milyar dolarlık yatırım
GİRİŞİMCİLİK Girişimlere 1.6 milyar dolarlık yatırım
Uber taksileri 'sarı'dan 'siyah'a geçirecek
GİRİŞİMCİLİK Uber’den sarı taksiye ‘siyah’ teşvik
Re-Pie Portföy'den 2022'de 1.7 milyar liralık yatırım
GİRİŞİMCİLİK 2022'de 1.7 milyar liralık yatırım yaptı
Momento 2022'de 6.5 kat büyüdü
GİRİŞİMCİLİK Momento 2022'de 6.5 kat büyüdü
Workup 5 yılda 100 mezun verdi
GİRİŞİMCİLİK Workup 5 yılda 100 mezun verdi
Halkbank’tan girişimciye özel kredi
GİRİŞİMCİLİK Halkbank’tan girişimciye özel kredi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.