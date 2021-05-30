İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir iş yeri önünde 'yan baktın' bahanesiyle 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. İş yeri önünde başlayan ve iş yerinin içerisine taşınan kavgada tarafların birbirlerine yumruk ve bıçakla saldırması ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, geçen günlerde Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde önünde bulunan grup ile sokaktan geçen bir grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sonrası 2 grup arasında iş yeri önünde başlayan kavga iş yerinin içerisinde devam etti.

Bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle gruplar sakinleştirildi. 2 grubun kavgası esnasında yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.