Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Yan yoldan hızla gelen otomobil bariyerleri aşıp iki araca çarptı: 1 polis şehit, 5 yaralı

Diyarbakır´da yan yoldan hızla gelen otomobilin bariyerleri aşıp, iki araca çarptığı kazada göreve giden polis memuru Kemal Güleç şehit oldu. Aralarında bir polis memurunun da olduğu 2´si ağır 5 kişi de yaralandı

Yan yoldan hızla gelen otomobil bariyerleri aşıp iki araca çarptı: 1 polis şehit, 5 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu Polis Lojmanları karşısında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen, içinde V.K., A.A. ve M.A.B.´nin bulunduğu otomobil, yan yoldan hızla ana yola çıkınca kontrolden çıktı. Aşırı hızlı giden otomobil, bariyerleri aşarak, önce polis memuru Ö.D. yönetimindeki otomobile, ardından H.A. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçtaki polis memuru Kemal Güleç´in hayatını kaybettiği belirlendi.

Aralarında polis memuru Ö.D.´nin de olduğu 2´si ağır 5 kişi, yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yan yoldan hızla gelen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, bariyerleri yıkarak önce polis memurlarının bulunduğu otomobile, ardından hafif ticari araca çarpıyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Balyok davasında karar 24 Mart'ta açıklanacak
GÜNDEM Balyoz kararının tarihi belli oldu
Sözleşmeli personele kadro yasalaştı! Sözleşmeli kadro Resmi Gazete'de yayınladı mı, sözleşmeliye kadro şartları neler?
GÜNDEM Sözleşmeliye kadro yasalaştı!
Aydın açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM Aydın açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ehliyet affı açıklaması! 2023 Ehliyet affı olacak mı, trafik cezaları silinecek mi?
GÜNDEM Ehliyet affı bekleyenlere müjde!
Sokak köpeğini öldüren kişi, bu kez tutuklandı
GÜNDEM Sokak köpeğini öldüren kişi, bu kez tutuklandı
Anne, tartıştığı oğlunu silahla vurdu
GÜNDEM Anne, tartıştığı oğlunu silahla vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e sert tepki: NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz
GÜNDEM İsveç'e sert tepki: Destek göremeyeceksiniz
İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi tutuklandı -Güncel haberler
GÜNDEM İkiz kardeşler çetesinde 6 tutuklama daha!
Elazığ'daki silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM Elazığ´da silahlı kavga: 2 gözaltı
Habertürk’ten açıklama
GÜNDEM Habertürk’ten açıklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.