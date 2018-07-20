Yanbian - Hubei Huakaier sahaya çıkıyor

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Yanbian, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Hubei Huakaier takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 10:30. 14 puanlı Yanbian 13. sırada bulunuyor, Hubei Huakaier 6 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Yanbian, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hubei Huakaier, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 192 kodlu maçı oynayanlar; Yanbian galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Hubei Huakaier galibiyet oranı 0.00.

Yanbian önceki hafta Beijing Baxy mücadelesinde 5-0 kazandı.

Hubei Huakaier ise Shanxi Jiayi karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Yanbian, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 10 gol yedi.

Hubei Huakaier ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hubei Huakaier, 1 gol atarken 13 gol yedi.

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