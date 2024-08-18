Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak? - Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre orman yangınlarının sürdüğü İzmir, Aydın, Manisa ve Karabük'te sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerinde olacak. İşte bugün için yapılan hava tahminleri..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 09:26 Güncelleme: 18.08.2024 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde de toz taşınımı bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 27°

        Hava sıcaklıklarının da iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        Rüzgarın da genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "İzmir'de kara gece"
        "İzmir'de kara gece"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        "Teknoloji geldi, duygular azaldı"
        "Teknoloji geldi, duygular azaldı"
        Miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü
        Miras nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        F.Bahçe'ye 90+5 şoku!
        F.Bahçe'ye 90+5 şoku!
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan son dakika orman yangını açıklaması
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor!
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor!
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Gazze'de ateşkes görüşmelerine 4 ülkeden destek
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?