Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 aylık bebek öldü.
İHA'nın haberine göre, Nizip ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde Suriye uyruklu anne K.A.'nın, 3 çocuğu ile birlikte kaldığı evin oturma odasından dumanlar yükseldi. Anne, dumanı fark eder etmez hemen 2 çocuğunu alarak dışarıya çıkarmayı başardı. Münzir Movas isimli 5 aylık bebeği evde kalan anne, yoğun duman nedeniyle tekrar içeriye giremedi.
Komşularından yardım isteyen anne, tüm çabalarına rağmen bebeğine ulaşamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Bebek, cenaze aracıyla Nizip Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bebeğin ölüm haberini alarak hastane morguna gelen baba Ahmet Movas ise gözyaşlarına boğuldu.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının sebebi araştırılıyor.
YORUMLAR