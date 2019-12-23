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HaberlerGündemSon dakika haberleri... Yangın faciası! 2 çocuğunu kurtaran anne, bebeğine ulaşamadı

Yangın faciası! 2 çocuğunu kurtaran anne, bebeğine ulaşamadı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangın faciayla son buldu. Üç çocuğuyla evde oturduğu sırada dumanları fark eden Suriyeli anne, iki çocuğunu alıp dışarı çıktı. Bebeğini de kurtarmak isteyen anne yoğun duman nedeniyle eve giremedi. Korkunç olayda 5 aylık bebek kurtarılamadı

yangın faciası
İHA

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 aylık bebek öldü.

İHA'nın haberine göre, Nizip ilçesi Çanakçı Mahallesi'nde Suriye uyruklu anne K.A.'nın, 3 çocuğu ile birlikte kaldığı evin oturma odasından dumanlar yükseldi. Anne, dumanı fark eder etmez hemen 2 çocuğunu alarak dışarıya çıkarmayı başardı. Münzir Movas isimli 5 aylık bebeği evde kalan anne, yoğun duman nedeniyle tekrar içeriye giremedi.

Komşularından yardım isteyen anne, tüm çabalarına rağmen bebeğine ulaşamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Bebek, cenaze aracıyla Nizip Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bebeğin ölüm haberini alarak hastane morguna gelen baba Ahmet Movas ise gözyaşlarına boğuldu.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının sebebi araştırılıyor.

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