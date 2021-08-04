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Türkiye genelinde orman yangınları devam ederken ekipler gecesini gündüzüne katarak çalışmaya devam ediyor. Tüm çalışmalar hız kesmeden devam ederken Bodrum'da ortaya çıkan bir görüntü akıllara durgunluk veriyor.

JET SKİ ENGELİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan koydaki otelin müşterilerinin Jet Ski keyfi bölgede yangın söndürme çalışmalarına katılan su uçaklarına zaman kaybettirdi.

15 DAKİKA BEKLEDİ

Su takviyesi yapmak için denize inen uçak önüne çıkan Jet Ski yüzünden durmak zorunda kaldı. Yaklaşık bir 15 dakika bekleyen uçak bir kazaya meydan vermemek için güçlükle görevini yapabildi...