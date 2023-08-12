Yangın sonrası Hawaii'de her yer küle döndü: Can kaybı 67'ye yükseldi
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden 6 yangında can kaybı sayısı 67'ye yükseldi.
Yetkililer, söz konusu iki adada süren yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 67'ye çıktığını, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Salı günü başlayan yangınlar sebebiyle yaklaşık 1700 binanın yıkıldığı belirtilen bölgeden binlerce kişi tahliye edildi.
İptal edilen uçuşlar nedeniyle 2 bin yolcu, Maui Uluslararası Havalimanı'nda mahsur kaldı.
Yetkililer, 4 bin kişinin Honolulu Kongre Merkezi'ne sığındığını ifade etti.
Hawaii Valisi Josh Green, dün yaptığı açıklamada, ilk belirlemelerden sonra yanan binalarda yapılacak incelemenin ardından can kaybının "ciddi ölçüde" artacağını kaydetmişti.
ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, "Dualarımız sevdiklerini kaybeden ailelerle" ifadesiyle yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletmişti.
MAUİ 'FELAKET BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ
ABD Başkanı Biden, Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan etti. Böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açıldı.
Biden, yangınlardan etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini belirtti.
150 YILLIK BANYAN AĞACI DA KÜL OLDU
Yangından, Hawaii halkı için oldukça önemli sayılan ve turistlerin ilgisini çeken 150 yıllık ağaç da zarar gördü.
8 Ağustos 2023 Salı günü başlayan yıkıcı orman yangını nedeniyle 150 yıllık ağaç da kül oldu.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.