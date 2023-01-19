YANAN AHŞAP PARÇALARINI AYDINLATMA ELEMANINA DÖNÜŞTÜRDÜK

Şehre vefa misyonuna vurgu yapan Kalyoncu, "Gelecek nesillere iyilik ve güzellik katmayı, vefalı olmanın kıymetini göstermeyi hedefliyoruz. Toplumsal sorumluluk yaklaşımıyla Türkiye´nin kültürel mirasına sahip çıkarak, ülkemize duyduğumuz insanî ve vicdanî bağlılıkla, hikâyesi yüz yıllara uzanan şehirlere vefa projeleri hayata geçirdik. İstanbul´un ve Boğaziçi´nin yüzyıllarına tanıklık etmiş olan, restorasyonunu gönüllü olarak üstlendiğimiz Vaniköy Camii´ni tekrar kullanıma açmak için gün sayıyoruz. 18 ay gece gündüz, büyük bir özveri ve titizlikle çalışılan Vaniköy Camii, küllerinden yeniden doğmaya hazırlanıyor. Sadece restorasyonla kalmayıp yaşatma sürecinde de bakım, onarım ve temizliğini yapacağız. Yanan ahşap parçalarını da burada aydınlatma elemanına dönüştürdük. Türkiye´de bir ilktir, cami açıldığında ilgi çekeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.