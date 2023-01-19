Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 yıl önce yanmıştı... 358 yıllık Vaniköy Camii önümüzdeki ay açılıyor

İstanbul'da 2 yıl önce çıkan yangında hasar alan tarihi Vaniköy Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Caminin önümüzdeki ay açılacağı kaydedildi

ABONE OL
DHA
  • Yangında hasar alan 358 yıllık Vaniköy Camii yeniden açılıyor - Güncel haberler

    Boğazın incisi olarak nitelendirilen yalı camilerinden 358 yıllık Vaniköy Camii´nde, iki yıl önce çıkan yangından sonra başlatılan ve 18 ay süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi.
  • Yangında hasar alan 358 yıllık Vaniköy Camii yeniden açılıyor - Güncel haberler

    Önümüzdeki ay açılması planlanan tarihi caminin restorasyonunun yüzde 90´ı tamamlandı. Çam keresteleri Dursunbey´den, meşe keresteleri Yenice´den, mermerleri Marmara Adası´ndan getirterek özgün malzemelerle yenilenen camide bin 600 kitaplık kütüphane de yer alacak.
  • Yangında hasar alan 358 yıllık Vaniköy Camii yeniden açılıyor - Güncel haberler

    Önümüzdeki ay açılması planlanan tarihi caminin restorasyonunun yüzde 90´ı tamamlandı. Çam keresteleri Dursunbey´den, meşe keresteleri Yenice´den, mermerleri Marmara Adası´ndan getirterek özgün malzemelerle yenilenen camide bin 600 kitaplık kütüphane de yer alacak.
  • Yangında hasar alan 358 yıllık Vaniköy Camii yeniden açılıyor - Güncel haberler

    Osmanlı padişahlarından 4´üncü Mehmed devrinde, Vani Mehmed Efendi tarafından 1665 yılında yaptırılan, büyük bir kısmı ahşaptan oluşan ve halk arasında `Vaniköy Camii´ olarak bilinen Vani Mehmed Efendi Camisi, 15 Kasım 2020'de meydana gelen yangında büyük hasar görmüştü. Kullanılamaz hale gelen caminin yenilenmesi için Kalyon Vakfı ile İstanbul Vakıflar 2´nci Bölge Müdürlüğü ve Mehmed Vanî Vakfı arasında Restorasyon Protokolü imzalanmıştı.
  • Yangında hasar alan 358 yıllık Vaniköy Camii yeniden açılıyor - Güncel haberler

    ÇAM KERESTELERİ DURSUNBEY´DEN, MEŞE KERESTELERİ YENİCE´DEN, MERMERLERİ MARMARA ADASI´NDAN GETİRİLDİ

    Kalyon Vakfı´nın `Şehre Vefa´ misyonu ile restorasyonunu üstlendiği caminin yenileme çalışmaları bitmek üzere. Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, önümüzdeki ay kapılarını açmaya hazırlanan Vaniköy Camii´nde basın toplantısı düzenleyerek çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
  • Yangında hasar alan 358 yıllık Vaniköy Camii yeniden açılıyor - Güncel haberler

    Özenle yürütülen restorasyonu aslına en uygun şekilde yapmak için büyük gayret gösterdiklerini kaydeden Kalyoncu, "Çam keresteleri Dursunbey´den, meşe keresteleri Yenice´den, mermerleri Marmara Adası´ndan getirterek özgün malzemeler ile şu ana kadar restorasyonunun yüzde 90'lık kısmını tamamladık. Camiyi inşallah önümüzdeki ay hizmete açacağız. Türkiye´nin en iyi peyzaj tasarımcılarından birisiyle çalışarak camimizin açık alanlarını yılın her döneminde kullanılabilecek rekreasyon alanına dönüştürdük. Projenin rekonstrüksiyon ihya sürecinin de belgeselini yapıyoruz. Türkiye´deki en iyi belgesel yapımcılarının elinden çıkacak. belgeselin sunuculuğunu Yetkin Dikinciler yapacak" dedi.
  • Yangında hasar alan 358 yıllık Vaniköy Camii yeniden açılıyor - Güncel haberler

    YANAN AHŞAP PARÇALARINI AYDINLATMA ELEMANINA DÖNÜŞTÜRDÜK

    Şehre vefa misyonuna vurgu yapan Kalyoncu, "Gelecek nesillere iyilik ve güzellik katmayı, vefalı olmanın kıymetini göstermeyi hedefliyoruz. Toplumsal sorumluluk yaklaşımıyla Türkiye´nin kültürel mirasına sahip çıkarak, ülkemize duyduğumuz insanî ve vicdanî bağlılıkla, hikâyesi yüz yıllara uzanan şehirlere vefa projeleri hayata geçirdik. İstanbul´un ve Boğaziçi´nin yüzyıllarına tanıklık etmiş olan, restorasyonunu gönüllü olarak üstlendiğimiz Vaniköy Camii´ni tekrar kullanıma açmak için gün sayıyoruz. 18 ay gece gündüz, büyük bir özveri ve titizlikle çalışılan Vaniköy Camii, küllerinden yeniden doğmaya hazırlanıyor. Sadece restorasyonla kalmayıp yaşatma sürecinde de bakım, onarım ve temizliğini yapacağız. Yanan ahşap parçalarını da burada aydınlatma elemanına dönüştürdük. Türkiye´de bir ilktir, cami açıldığında ilgi çekeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
  • Yangında hasar alan 358 yıllık Vaniköy Camii yeniden açılıyor - Güncel haberler
  • Yangında hasar alan 358 yıllık Vaniköy Camii yeniden açılıyor - Güncel haberler
  • Yangında hasar alan 358 yıllık Vaniköy Camii yeniden açılıyor - Güncel haberler
  • Yangında hasar alan 358 yıllık Vaniköy Camii yeniden açılıyor - Güncel haberler
  • Yangında hasar alan 358 yıllık Vaniköy Camii yeniden açılıyor - Güncel haberler

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.