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        Otomobilinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken, kalp krizinden öldü

        Kütahya'da 76 yaşındaki Osman Çubuk, aracında çıkan yangını söndürmeye çalışırken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:57 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:57
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        Yangını söndürürken kalp krizi geçirdi!
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Osman Çubuk (76), otomobilinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

        BİR ANDA YERE YIĞILDI

        DHA'nın haberine göre Tunçbilek beldesi Gürağaç Mahallesi’nde oturan Osman Çubuk’un otomobili, motor kısmından alev aldı.

        Aracı durduran Çubuk, itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra yanındaki eşiyle birlikte yangına müdahale ederken aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.

        İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri Osman Çubuk’un kalp krizi geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Savcılık incelemesinin ardından Osman Çubuk’un cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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