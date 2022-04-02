Adana'da hava sıcaklıkları 33 dereceyi gördü 0:00 / 0:00

İHA

Adana'da 3 gündür artmaya devam eden hava sıcaklıkları bugün son zamanların zirvesine ulaştı. Kentte öğlen saatlerinde termometreler 33 dereceyi gösterirken, sıcak havanın keyfini çıkartmak isteyen Adanalılar ise ailece parklara akın etti.

Yazı yaşayan vatandaşlar, park ve yeşil alanlarda zaman geçirirken, parklardaki bazı hayvanların da ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığı gözlendi. Atatürk Parkı'na gelen anne babalar dinlenmeyi tercih ederken, çocuklar ise çimler üzerinde oyun oynadı.

Arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Parkı'na gezmeye gelen Efe Altıparmak, havanın sıcak olduğunu söyleyerek, "10 gün önce mont giyiyorduk, ama birden sıcak oldu. Elimizi yüzümüzü yıkayıp ferahladık" diye konuştu.

Sıcak hava nedeniyle parka gelip gölgede dinlenen Burak Kurtul, "Artık tüp yerine yemekleri güneş ışığında yapıyoruz. Öyle bir sıcak var. Artık vantilatör takıp çıkacağız dışarıya. Çok daha sıcak havalar bizi bekliyor" dedi.