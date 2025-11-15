Ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren Mastercard, Türkiye’deki 30. yılında yapay zekâya yönelik uzun vadeli vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Şirketin “Finansal Hizmetler Sektöründe Yapay Zekânın Dönüştürücü Rolü” başlıklı raporu, yapay zekânın özellikle finans sektöründeki etkisini, dönüşüm potansiyelini ve gelecek yol haritasını ortaya koydu.

Mastercard Danışmanlık Hizmetleri tarafından hazırlanan rapor, akademik araştırmaların yanı sıra finans sektöründen karar vericilerle yapılan anket sonuçlarına dayanıyor. Raporda; yapay zekânın müşteri deneyimi, dolandırıcılık tespiti, yatırım danışmanlığı ve operasyonel verimlilik üzerindeki dönüştürücü etkilerine vurgu yapılıyor. Yapay zekâ destekli kişiselleştirmenin işletmelerin müşterileriyle etkileşim şeklini yeniden tanımlayarak norm hâline geleceği belirtiliyor.

Rapora göre, yapay zekânın tam potansiyeline ulaşması için stratejik liderliğin güçlendirilmesi, sektörler arası işbirliğinin artırılması ve toplumsal ihtiyaçlarla uyumlu “sorumlu inovasyon” yaklaşımının benimsenmesi gerekiyor.

Mastercard’ın raporunda dünyadan dikkat çekici yapay zekâ uygulamaları da yer alıyor. İsveçli bir fintek şirketinde yapay zekâ destekli asistanların müşteri hizmetleri konuşmalarının üçte ikisini yönettiği, 700 çalışana denk iş gücü sunduğu ve 35 dilde 7/24 hizmet verdiği belirtiliyor. ABD merkezli lojistik ve tedarik zinciri şirketinde ise rota optimizasyonu sayesinde yılda 100 milyon mil ve 300–400 milyon dolar tasarruf sağlandığı aktarılıyor.

Güvenlik alanında elde edilen çıktılar arasında dolandırıcılık oranlarında yüzde 57 azalma, kart ihraç eden kuruluşlarda yüksek riskli uyarılarda yüzde 58 düşüş ve kart kabul eden kuruluşlar için yıllık 50 milyon dolarlık dolandırıcılık azalması bulunuyor.

Türkiye yapay zekâda yükselen pazarlar arasında

Raporda Türkiye’nin yapay zekâ pazarında güçlü bir potansiyele sahip olduğunun altı çiziliyor. Kamu stratejilerindeki ilerleme ve özel sektörün artan ilgisi, Türkiye’yi hızla gelişen pazarlar arasında konumlandırıyor. Türkiye’nin yapay zekâ altyapısında gelişme potansiyeli yüksek olduğu; yetenek geliştirme, düzenleme, işbirliği ve inovasyonun desteklenmesiyle küresel liderliğin mümkün olabileceği ifade ediliyor.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı toplantıda yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Mastercard, Türkiye’deki 30. yılında geçmişinden ilham alarak önümüzdeki 30 yılı şekillendirecek teknolojilere, fikirlere ve yeteneklere odaklanıyor. Danışmanlık birimimizin hazırladığı rapor, sıkça duyacağınız yapay zekâ inisiyatifimizin ilk adımı niteliğinde. Yapay zekâ tabanlı güvenlik ve ödeme ürün lansmanları, akademik işbirlikleri, sektör toplantıları ve kamuoyu araştırmalarıyla yapay zekâ gelişimine öncülük etmeyi hedefliyoruz. Finans teknolojilerinde yapay zekâyı sorumlu ve güvenli şekilde hizmetlerimize entegre etmeye devam edeceğiz.”