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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Yapı Kredi bomontiada “Feelin’ Good” sahnesi müzikle dolu

        bomontiada “Feelin’ Good” sahnesi müzikle dolu

        Yapı Kredi bomontiada'da, Yapı Kredi 80.yıl Feelin' Good serisi 17 Mayıs'ta solist Seçil Akmirza ve bas gitarist Alp Ersönmez konseri ile devam ediyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 00:07 Güncelleme: 11.05.2024 - 00:07
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        Feelin' Good sahnesi müzikle dolu
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        Yapı Kredi bomontiada, 17 Mayıs Cuma akşamı Yapı Kredi 80. yıl Feelin’ Good etkinlikleri kapsamında, Seçil Akmirza ve Alp Ersönmez konserine ev sahipliği yapıyor.

        Bozcaada Caz Festivali 2020 albümündeki “Beşik” yorumuyla büyük övgü alan solist Seçil Akmirza ve bas gitarist, besteci, prodüktör Alp Ersönmez, müzikseverlerin yakından tanıdığı Engin Recepoğulları, Evrim Tüzün ve Ediz Hafızoğlu’nun da katılımıyla, beste ve cover parçaların bir araya geldiği keyifli müzik repertuarları ile sahne alacak.

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        #bomontiada
        #yapı kredi
        #Seçil Akmirza
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