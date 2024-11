Yapı Kredi'ye 1,052 milyar dolarlık sürdürülebilir sendikasyon kredisi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 605,4 milyon dolar ve 410,1 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan işlem, son 6 yıldır Bankanın gerçekleştirdiği en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi oldu. Yapı Kredi hem Bankaya hem de Türkiye'ye güvenin emaresi olan bu kaynağı, Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında kullandıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Yapı Kredi'nin sürdürülebilirlik alanındaki ana yaklaşımının, her alan ve paydaş için uzun dönemli değer yaratmak üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Yapı Kredi olarak Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek için her zaman sorumlu finansman anlayışını benimsediklerini aktaran Erün, şunları kaydetti:

Yapı Kredi’nin 605,4 milyon dolar ve 410,1 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla SOFR + yüzde 1,75 ve Euribor + yüzde 1,50 olarak gerçekleşti. Sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of America, Emirates NBD ve The Commercial Bank; sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü First Abu Dhabi Bank, ING, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation, aracılığını ise Emirates NBD üstlendi.