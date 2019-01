Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, kamu bankalarının başlattığı kredi kartı yapılandırması uygulamasını kart rekabeti olarak görmediklerini söyledi. Erbil, bankanın yeni kredi kartı Shop&Fly'ın tanıtımında konuştu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erbil, "Kamu bankaları tarafında kredi kartlarında zorluk çekenlere yönelik bir paket açıklandı. Özel bankalar tarafında böyle bir adım gelmedi. Acaba sizden gelir mi?" sorusu üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bizim her zaman böyle bir programımız vardır ve olmaya da devam edecek. Her bankada bununla ilgili ekipler vardır. Kendi içimizde müşterilerimize sunduğumuz öneriler var. Bunun içinde kredi, vade uzatma, ödemesiz süre vermek da dahil bir sürü seçenek var. Bu her zaman vardı. Bu yeni icat edilmedi. Buna bir kampanya olarak bakın. Belli bir amaca hizmet ediyor. Bunun kartla alakası yok. Kredi kartı ödemesinde zorluk yaşayan müşterinin nakit akışını düzene almak için yapılan bir öneri, bir kampanyadır."



Erbil, dünyada kredi kartlarında takipteki alacak oranlarının iyi zamanlarda ortalama yüzde 5 düzeyinde, Garanti Bankası'nda ise bu oranın 2018 sonunda yüzde 4.5 seviyesinde bulunduğunu söyledi.



2018'in, hem bankacılık hem de ülke ekonomisi için zor bir yıl olduğunu ancak en zor dönemlerin, tamamen en kalbi ve samimi duygularla, geride kaldığını düşündüğünü ifade eden Erbil, olumlu gelişmelerle bu yıla başlandığını, geleceğe daha güçlü ve inançla baktıklarını kaydetti. Bunun en iyi yolunun; büyük bir motivasyonla çalışmaktan, memnuniyeti ve faydayı her zaman odakta tutup müşterilerin yanında olmaktan geçtiğini vurgulayan Erbil, Garanti olarak bunu nice yıllar devam ettireceklerini bildirdi. Erbil, şöyle devam etti: "Ödeme sistemleri; ekonomi, ekonominin gelişmesi, ekonomideki kayıt dışılığın azaltılması, kara para ile mücadele gibi binlerce sebep için çok önemli. Garanti Ödeme Sistemleri, bugüne kadar Türkiye'ye çok önemli değerler kattı. Sadece kart markaları değil, farklı sektörlere ulaşarak değişik versiyonlarıyla, teknoloji altyapısıyla, sadakat programlarıyla, sunduğu binlerce fırsatla kredi pazarının büyümesinde ve ilk adımların atılmasında çok önemli rol oynamıştır. Ülkemizin gururu Türk Hava Yolları ile 19 yıldan beri birlikteliğimiz devam ediyor. Aynı şekilde uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz."



'7 milyon tekil müştriye ulaştık'



Fuat Erbil, kredi kartı pazarının 2018'de 800 milyar liraya yaklaşan bir ciro büyüklüğüne ulaştığını belirterek, geçen yıl pazar büyümesinin yüzde 18 olduğunu, 7 milyonluk tekil müşterilere değişik kart programları ile ulaştıklarını bildirdi.

Erbil, 9,5 milyonluk kart sayısı ile pazar lideri olmalarının yanı sıra 121 milyar TL'lik ciro ve yüzde 20'lik pazar payı ile lider banka konumlarını sürdüreceklerini ifade etti. Garanti olarak, sektöre yön vermeye, müşterilere yenilikler sunmaya, hayatlarına dokunmaya, yenilikçi ürünlerle değer katmaya aralıksız devam ettiklerini ve edeceklerini aktaran Erbil, "Bu anlayıştan hareketle, müşterilerin beklentisine uygun, fark yaratan ürünlerle kredi kartı pazarında liderliğimizi sürdürüyoruz. Shop&Fly kredi kartıyla yeni bir marka hikayesi yazmak üzere yola çıkıyoruz. Shop&Fly'ın, seyahatseverlerin uçuş ve alışveriş deneyimini farklı bir boyuta taşıyarak kullanımı basit ve pratik bir kart olarak sektörde önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini düşünüyoruz. Sahip olduğu özellikler, çok geniş kullanım alanı, sağladığı fırsatlar ve kullanıcısına kazandırdıklarıyla önemli bir ürün olarak pazara yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz." diye konuştu.





YENİ UÇUŞ KARTINI TANITTI

Bankadan yapılan açıklamaya göre Garanti’nin yeni uçuş kartı Shop&Fly, müşterilerin 1 TL harcamalarına en az 1 mil kazandırarak ve diledikleri havayolu şirketinden bilet almalarına, havalimanı vergisini de milleriyle ödemelerine imkân sağlayacak. Garanti’nin yeni kredi kartı, bireysel müşteriler için Shop&Fly Gold ve Shop&Fly Platinum olmak üzere iki segmentten, ticari firmalar için Shop&Fly Business segmentiyle Mastercard/Visa ve American Express olarak iki karttan oluşuyor. Özel Bankacılık müşterileri ise Shop&Fly Masters kartının sunduğu fırsatlardan yararlanabiliyor.