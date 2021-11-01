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15 bin TL ameliyat parası profesörü yaktı! 0:00 / 0:00

DHA

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, hasta yakınının şikayeti üzerine, Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli olan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Tamer Türk hakkında soruşturma başlattı.

SERİ NUMARALARI BELİRLENEN PARALARI ALDI İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, seri numaraları belirlenen paraları aldığı öne sürülen doktoru yakaladı.

"ASILSIZ İDDİALARI KABUL ETMİYORUM"

Sorgusu sonrası, `irtikap´ suçundan adliyeye çıkartılan Prof. Dr. Tamer Türk, savcılık ile 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, "Ben, 29 yıllık hekimim. Birçok ameliyat gerçekleştirdim. Hiçbir hasta ve yakınından para almadım. Asılsız olan iddiaları kabul etmiyorum" dedi.

10 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Prof. Dr. Türk, tutuklanarak cezaevine kondu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Türk'e, `irtikap´ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.