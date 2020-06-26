Yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı - KAYSERİ

AA

Büyüktuzhisar Mahallesi'nde bir vatandaşın yaralı bulduğu şahin tedavi için Bünyan Belediyesine getirildi.Sol ayağı kırılan şahine ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra hayvanı tedavi için veterinere götürdü.Yaralı şahini bulan mahalle sakini Mahmut Çelikten, eşiyle evinde oturduğu sırada sesler duyduğunu, dışarı çıktığında kuşu ağaçta asılı halde gördüğünü, bulunduğu yerden kurtardıktan sonra yetkilileri aradığını belirtti.İlk müdahaleyi yapan belediye personeli Akın Ayerdem ise veteriner kliniğinde gerekli tedavinin yapılacağını kaydetti.Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da duyarlı vatandaşa teşekkür ederek, yaralı şahini iyileşene kadar koruma altına aldıklarını, iyileştikten sonra doğal yaşamına salacaklarını aktardı.