Yaralı pelikana jandarma şefkati

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Mersin'in Silifke ilçesinde devriye görevi sırasında jandarma ekiplerince yaralı bulunan pelikan, tedavi altına alındı

Beycan Üçkardeş’in haberine göre, Kırobası Mahallesi Söğüt mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir pelikanın yerde yattığını fark etti. Kuşun yaralı olduğunun anlaşılması üzerine ekipler, ilk müdahaleyi yaptı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri de yaptıkları kontrolde yaralı pelikanın kanatlarının kırık olduğunu tespit etti.

Bulunduğu bölgeden alınan yaralı pelikan Silifke Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. Pelikanın tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.