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Haberler Gündem 3. Sayfa Depremzedelere yardım götürüyoruz dedikleri TIR'dan kaçak sigara çıktı! - En son haberler
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Depremzedelere yardım taşıdığı belirtilen TIR'da 5.3 milyon kaçak sigara bulundu

Konya'da polisin Adana çevre yolunda yaptığı uygulamada, gıda kolisi taşıdığı belirtilen TIR'ın dorsesinde 5.3 milyon kaçak sigara ele geçirildi. TIR'ın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı

Depremzedelere yardım götürüyoruz dedikleri TIR'dan kaçak sigara çıktı! - En son haberler
AA

Konya'da deprem bölgesine gıda taşıdığı belirtilen TIR'da 5.3 milyon kaçak sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım faaliyetleri nedeniyle oluşan araç trafiğine rağmen denetimlerine devam ediyor.

Polis ekipleri, Adana çevre yolunda yaptıkları uygulamada şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada, gıda olduğu belirtilen kolilerin içerisinde 5.3 milyon kaçak sigara ele geçirildi. TIR'ın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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