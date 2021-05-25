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Yaren leyleğin yavruları için seferberlik

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu "Yaren" adlı leyleğin yavrularının ayağına dolanan çuval ipi, ekipler tarafından yuvada çıkarıldı

Yaren leyleğin yavruları için seferberlik
AA

Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yaren, Avrupa Leylek Köyleri Ağı üyesi Eskikaraağaç'a 10 yıldır ilkbaharda gelerek yuvasında yazı geçiriyor.

AA'nın haberine göre belediye tarafından geçen sene yuvanın 7 gün 24 saat izlenebilmesi için kurulan kameralardan, Yaren'in yuvaya taşıdığı naylon çuvalın yavrularının ayağına dolandığını görenler durumu ekiplere bildirdi.

Harekete geçen belediye ekipleri, meraklı doğaseverlerin ekran başından izlediği operasyonla yavru leylekleri çuval iplerinden kurtardı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen doğa fotoğrafçısı ve Karacabey Belediye personeli Alper Tüydeş, sosyal medyadan durumun kendilerine iletilmesiyle ekiplerle harekete geçerek mahalleye gittiklerini belirtti.

Yuvayı kontrol ettiklerinde iki yavrunun ayağına iplerin dolandığını gördüklerini aktaran Tüydeş, şunları kaydetti:

"İpi asla kendi imkanlarıyla çıkaramazdı. Hemen dikkatlice müdahale edip yavrularını kurtardık. Anneleri de yuvaya geldi. Normal zamanda yuvaya müdahale etmiyoruz, yuvadaki kirlenme ve benzeri sorunlara ama burada olağanüstü bir durum olduğu için yuvaya çıkıp yavruların ayağındaki ipi kurtardık. Yoksa kangren olabilir veya ayağına takılan bu ipi çıkarmaya çalışırken yuvadan düşebilirdi. Bu tarz olumsuz durumlar yaşanmaması için müdahalede bulunduk ve başarılı da olduk."

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu yıl Yaren leyleğin yavrularına verici takılacağını ve bu sayede büyüyen yavruların hangi ülkelere göç ettiğini de meraklılarına göstereceklerini duyurmuştu.

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