Yargı dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin bu akşam olup olmadığı konusu gündem oldu. Peki, Yargı dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar...