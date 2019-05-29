Adalet Bakanlığı, Türk Yargısının yeni yol haritası olacak Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni tamamladı. Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, belgede 9 amaç, 63 hedef, 256 faaliyet yer alıyor. Belge ile yargıda önemli reformların kapısı aralanıyor.

HUKUK MEZUNLARINA DEVLET SINAVI

Buna göre, Hukuk fakültesi mezunlarından hakim, savcı, avukat, noter olmak isteyenler önce ÖSYM tarafından düzenlenecek “Devlet Sınavı”ndan geçirilecek. Bu sınavdan 70 ve üstünde puan alanlardan avukat olmak isteyen avukatlık stajına başlayabilecek. Hakim, savcı ve noter adayları ise ikinci sınavdan geçecek.

HAKİMLERE COĞRAFİ TEMİNAT

Hakim ve savcılar coğrafi teminata kavuşturulacak, hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi ihdas edilecek. Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak ayrılacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek.

İDARİ YAPTIRIMLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Uzlaşma, ön ödeme ve kamu davası açılmasının ertelenmesi gibi dava öncesi müesseselerin uygulanma alanı genişletilecek. Bazı suçlara yönelik soruşturmalar, fail ile savcı arasında anlaşmayla sonlandırılabilecek. Kısa süreli hapis cezasına seçenek oluşturan yaptırımların kapsamı genişletilecek. Bazı suçlar idari yaptırıma dönüştürülebilecek. Bazı suçlarda ise cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için yaptırımlar yeniden yapılandırılacak. Bir takım suçların basitleştirilmiş ve hızlı bir yargılama usulüyle görülmesi sağlanacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL İNFAZ VE YARGILAMA SÜRECİ

Cinayet gibi bazı ağır suçlar haricinde 15 yaşından küçüklerin ilk suçları ceza yargılamasına girmeyecek. çocuklara özgü koruma mekanizmaları işletilecek. Suça sürüklenen çocuklar için uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi modelleri geliştirilecek. Yine suça sürüklenen çocukların yargılamaları öncelikli yapılacak.

EVDE İNFAZ

Ağır hasta hükümlü ve tutukluların muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi için infaz süreçleri yeniden yapılandırılacak. Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü yaşlı, hamile ve çocukların, elektronik izleme merkezi aracılığıyla cezalarının evde infazına imkan tanınacak.

YASAL DÜZENLEMELERLE HAYATA GEÇİRİLECEK

Tüm bunlar Adalet Bakanlığı'nın geniş katılımlı çalışmaları sonucunda belirlendi. Ancak, hayata geçmeleri için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Düzenlemelerin 5 yıl içerisinde yargı paketleri ile belirli bir periyot dahilinde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda ilk yargı paketinin de Ramazan Bayramı'ndan sonra Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor.