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        Yargıda Birlik Derneği’nin yeni yönetimi belli oldu

        Ankara'da gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurulu ile Yargıda Birlik Derneği'nin yeni yönetimi belli oldu. Yargıda Birlik Derneği Başkanlığı'na Dr. Birol Kırmaz seçildi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 25.06.2024 - 20:55 Güncelleme: 25.06.2024 - 20:55
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        Yargıda Birlik Derneği'nin yeni yönetimi belli oldu
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        Yargıda Birlik Derneği’nin 4. Olağan Genel Kurulu 24 Haziran 2024 günü TOBB Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Genel Kurula Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Yargıtay 1. Başkan Vekili Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı, Yüksek Mahkemelerden Daire Başkanları, Üyeler, Adalet Bakanlığından birim amirleri ve üst düzey yöneticiler, Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Yavuz Aksu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile dernek üyesi başsavcılar, mahkeme başkanları, hâkimler ve savcılar katıldı.

        İŞTE YENİ YÖNETİM KURULU

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        Aynı gün gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda: Dernek Başkanlığına Dr. Birol Kırmaz, Başkan Vekilliklerine Ali Nevzat Açıkgöz ve Ömer Faruk Aydıner, Genel Sekreterliğe Cumali Karakütük, Genel Sekreter Vekilliklerine Gökhan Karaköse ve Müslüm Canpolat, Basın Sözcülüğüne Ozan Muzaffer Köstü, Dış İlişkiler Sorumluluğuna Mehmet Ali Kurt, Saymanlığa Güngör Karakoç seçildi.

        Yenilenen yönetimde Özhan İnce, Sezer Söylemez, Murat İlhan, Tamer Bulam, Başak Eryılmaz ve Hakan Yumuşak ise yönetim kurulu üyesi olarak görev alacaklar.

        Yine yetkili kurulların yaptığı toplantılarda, Denetleme Kurulu Başkanlığına Ömrü Yılmaz, Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına Kemal Mecit ve Etik Kurul Başkanlığına Fatih Muşmal seçildi.

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