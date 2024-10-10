Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Kurtaran oldu

Muhsin Şentürk'ün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilmesi nedeniyle boş olan başkanlık için seçim yapıldı. Terör yargılamaları konusunda oldukça tecrübeli bir isim olan aynı daire üyesi Mustafa Kurtaran daire başkanlığına seçildi.

Muhsin Şentürk'ün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilmesi nedeniyle boş olan 3. Ceza Dairesi’nde yeni başkanın belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda bir süredir seçimler devam ediyordu. Genel Kurul’da yapılan oylama 47. turda sonuçlandı. Daire Başkanlığı için son turda aynı dairenin üyeleri Mustafa Kurtaran ve Hakan Yüksel yarıştı. 177 üyenin oyunu alan Kurtaran, terör davalarına bakan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yeni başkanı oldu.

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KRİTİK KARARLARDA İMZASI VAR

Kurtaran, terör yargılamaları konusunda oldukça tecrübeli bir isim. Ağır ceza mahkemesi başkanlığı tecrübesi olan isim. Sonra bu tecrübesini Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay’ın terör dairesinde verilen darbe yargılamaları başta olmak üzere kritik kararlara da imza koydu.

KURTARAN'IN ÖZ GEÇMİŞİ

1966'da doğan Mustafa Kurtaran, Bingöl İmam hatip Lisesinden 1985 yılında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Bingöl hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kurtaran, bazı ilçelerde ve İzmir'de hakimlik yaptı, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulundu.