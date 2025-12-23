Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sinan Ateş davasında onama talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin dava hakkında hazırladığı tebliğname ile sanıklar hakkındaki hükümlerin onanmasını talep etti.

AA'da yer alan habere göre başsavcılıkça hazırlanarak temyiz incelemesi için Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderilen tebliğnamede, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" ile "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen 5 sanık hakkındaki hükümlerin onanması istendi.

Tebliğnamede, "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan 15 ile 18 yıla kadar süreli hapse çarptırılan 4 sanık hakkındaki cezaların da onanması talep edildi.

Sanık Alper Atay'a "suçluyu kayırma" suçundan verilen 2 yıl hapis cezasının "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" ilişkin kararın ise istinaf aşamasında kesinleştiği gerekçesiyle temyiz isteminin reddine karar verilmesi istendi.

Başsavcılık, yerel mahkemece beraatlerine karar verilen ve temyize tabi 8 sanık hakkındaki hükmün de onanmasını talep etti. Dosyaya ilişkin kesin hüküm Yargıtay 1. Ceza Dairesince verilecek.