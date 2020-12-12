Yargıtay'da AYM üyeliği için seçim yapılacak 0:00 / 0:00

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve AYM Üyesi olan Yargıtay kökenli Burhan Üstün 10 Ocak 2021 tarihinde yaş haddinden emekli olacak. Üstün’ün yerine gelecek ismi belirlemek için Yargıtay Genel Kurulu’nda 17 Aralık’ta seçim yapılacak.

ADAYLAR KİMLER?

Peki kimler seçimde yarışacak? 7 aday şu ana kadar resmen aday olduğunu Yargıtay Başkanlığı’na bildirdi. Bu isimler arasında en dikkat çeken isim; Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından kısa bir süre önce Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan. Fidan halen Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi olarak görev yapıyor. Fidan’ın yanı sıra FETÖ ile mücadelenin sembol isimlerinden eski HSK üyelerinden ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İsa Çelik de öne çıkan adaylar arasında bulunuyor. Yine Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol, 11. Hukuk Üyesi Mikail Özdemir, 11. Hukuk Dairesi Üyesi Şaban Kazdal, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy ve Yargıtay Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu da seçimde yarışacak isimler arasında bulunuyor.

BAZI İSİMLER ÇEKİLEBİLİR

Yargı kulislerinde; 17 Aralık’ta yapılacak seçim öncesi bazı isimlerin adaylıktan çekileceği konuşuluyor. En az üç adayın adaylıktan çekilebileceği belirtiliyor.

EN FAZLA OYU ALAN 3 İSİM CUMHURBAŞKANLIĞI’NA GİDECEK

Yargıtay üyelerinin oy kullanacağı seçimde, en çok oyu alan 3 aday Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu 3 isimden birini Anayasa Mahkemesi’ne üyesi olarak atayacak. Bu isim 12 yıl süreyle Anayasa Mahkemesi üyesi olarak görev yapacak.

SON ASKERİ YARGI KÖKENLİ ÜYE DE EMEKLİ OLUYOR

Öte yandan, AYM’nin son askeri yargı kökenli üyesi olan Serdar Özgüldür de 22 Aralık’ta yaş haddinden emekli oluyor. Özgüldür’ün yerine ise yeni üye seçimi yapılmayacak. AYM, 2017 Anayasa değişikliği referandumda hüküm altına alındığı gibi 15 üyeli olarak göreve devam edecek.