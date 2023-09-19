Yargıtay Üyesi Kocaman’dan Ayhan Bora Kaplan Açıklaması:

Yargıtay Üyesi ve Ankara eski Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’dan, Başkent’te yürütülen Ayhan Bora Kaplan gurubuna yönelik “organize suç örgütü” soruşturmasına dair açıklama geldi. Kocaman, soruşturma kapsamında hakkında ileri sürülen iddiaların doğru olmadığını ve iddiaları dile getirenlerle ilgili yasal süreç başlatacağını belirtti.

Yüksel Kocaman yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturmada gözaltına alınan kişiden hediye olarak villa ve araba aldığıma yönelik oluşturulmaya çalışılan mesnetsiz, temelsiz, tümüyle yalandan ibaret maksatlı iftiralar sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu gerekmiştir.

Benim Çayyolu’nda evim yoktur. Esenboğa yolundaki bayiden hiçbir zaman lüks araç almadım. Sosyal, görsel ve yazılı medya yoluyla bu haksız lekeleyici, mesnetsiz yalanları yazan, yaygınlaştıran kötü niyetli herkesle ilgili olarak suç duyuruları yapılıp, manevi tazminat davaları açarak, hem kendimin ve ailemin hem de mensubu olmaktan gurur duyduğum yargının onurunu koruyacağım.”