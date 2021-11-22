Erol Çakmak, bu araca merakının çocukluğundan geldiğini anlatırken, "Triportör sahibi amcaya 'Beni gezdirir misin?' dedim, o da beni tersleyerek 'Gezdiremem işim var' deyince ağırıma gitti. Ben de o zaman kendi kendime 'Büyüyünce param olacak ve ben de kendime böyle bir şey alacağım' dedim. O zamandan beri triportör almanın hayalini kuruyordum" dedi.