İstanbul’da planlı elektrik kesintileri sürüyor. BEDAŞ, 7 Ekim 2025 Salı günü birden fazla ilçede, bu ilçelere bağlı pek çok mahalle ve sokakta enerji kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek kesintiler, bölgelere göre farklı saat aralıklarında uygulanacak. Yarın elektrik verilmeyecek ilçeler arasında şunlar yer alıyor;

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Çatalca

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

Şişli

Zeytinburnu