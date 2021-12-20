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Haberler Gündem Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 21 Aralık Ankara'da okul var mı
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Ankara'da yarın okullar tatil mi? 21 Aralık'ta yarın Ankara'da okul var mı

Yarın Ankara'da okullar tatil mi? Sorusu merak konusu oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesinin ardından Ankara'da yaşayan vatandaşlar "Yarın Ankara'da okul var mı?" Sorusuna yanıt arıyor. İşte okulların durumuyla ilgili son durum...

Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 21 Aralık Ankara'da okul var mı

Ankara'da bu akşam başlaması beklenen hafif kar yağışı yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Ankara'da hava sıcaklığı gece saatlerinde eksilere düşmesi ön görülüyor. Bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesinin ardından başkentte yaşayan vatandaşlarımız yarın Ankara'da okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

YARIN ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği tarafından okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

BAZI İLLERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İşte kar tatili olan iller hakkında yapılan açıklamalar

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildi. Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

Karaman`ın Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından, yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın olmak üzere eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Tunceli’nin 3 ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz Pülümür, Nazimiye ve Ovacık ilçelerimizde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün, bu ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Denizli`nin Babadağ ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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