Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yarın hava nasıl olacak? 13 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 13 Mart Çarşamba hava durumu

        Türkiye, bu sıralar bahar yağmurlarından geçiyor. Ancak her şeye rağmen yüksekten seyreden sıcaklıklar, günlük hayatı kolaylaştırıyor. İşte, meteorolojiye göre, 13 Mart Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 14:16 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meteorolojinin haftalık hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre; Türkiye bir süre daha yağışların etkisinde kalacak. Ancak yine de bahar havasını hissedecek ve sıcaklıkların tadını çıkaracağız. İşte, 13 Mart Çarşamba il il hava durumu raporu...

        2

        YARIN (13 MART ÇARŞAMBA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul yarın yağışlı havadan devam ediyor. Ancak sıcaklıklar, Mart ayında beklenildiği gibi seyredecek ve 15 dereceye kadar çıkacak.

        İzmir de aynı şekilde yağmura teslim olacak, meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarı yapıyor. Sağanak, İzmir'deki yaşamı olumsuz etkilese de 11 ile 18 derece arasında olan sıcaklıklar, vatandaşları rahatlatacak.

        Ankara da sağanak yağışlı olacak. Başkent'te öğleden sonra sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkacak.

        3

        YARIN (13 MART ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye yarın için iki zıt hava durumunu aynı anda yaşayacak. Ülkenin Batı tarafı yağmurluyken, Doğu tarafı güneşli olacak. Özellikle Marmara ve Ege bölgesinde gök gürültülü olmak üzere yoğun bir yağış bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!
        Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!
        Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadın başına aldığı darbelerle öldü! Poşete sarılı cesetle 10 gün!
        Kadın başına aldığı darbelerle öldü! Poşete sarılı cesetle 10 gün!
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları