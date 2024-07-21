Yarın hava nasıl olacak? 22 Temmuz Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu
Yaz tüm sıcağıyla devam ediyor. Ülke genelinde sıcaklıklar artarken, yüzde 90'lara varan nem oranı günlük hayatı zorlaştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 22 Temmuz Pazartesi 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
Ülke geneli yazın sıcağıyla kavruluyor. Özellikle yüksek seyreden nem oranı, hissedilen sıcaklığın iyice artmasına neden oluyor. Meteoroloji sıcaklıklar konusunda uyarıyor. Peki, yarın yani 22 Temmuz Pazartesi günü hava nasıl olacak? İşte, detaylar...
22 TEMMUZ PAZARTESİ İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da Pazar günü hava 22-37 derece arasında seyredecek. Nem oranının yüzde 69'a kadar çıkması bekleniyor.
22 TEMMUZ PAZARTESİ İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İzmir'de sıcaklık derecesi 28 ila 38 derece arasında değişkenlik gösterecek. Nem oranı ise yüzde 69'a kadar çıkacak.
22 TEMMUZ PAZARTESİ ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Ankara'da İstanbul ile aynı derecede bir gün geçirecek. Sıcaklık en düşük 22 en yüksek 37 derece olurken nem oranı ise yüzde 69'u görecek.
22 TEMMUZ PAZARTESİ ÜLKE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Pazartesi günü tüm ülke için sıcak ve kurak bir gün olacak. Çoğu şehirde sıcaklıklar artarken, nem oranı bunaltıcı seviyede olacak. Uzmanlar, öğlen vakitlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarıyor.