Haberler Gündem Yarın hava nasıl olacak? 30 Ocak Salı (yarın) İstanbul, İzmir, Ankara ve yurt genelinde hava durumu

Yarın hava nasıl olacak? 30 Ocak Salı günü hava durumu Türkiye soğuk günlerden geçiyor. Yurt genelinde bölge bölge hava durumu değişse de dondurucu hava etkisini gösteriyor. Bu hafta ülke genelinde yer yer kar yağışı beklenirken, bazı bölgeler yağmurlu bir hafta geçirecek. İşte, 30 Ocak Salı (yarın) İstanbul, İzmir, Ankara ve yurt genelinde hava durumu... Habertürk Giriş: 29.01.2024 - 08:09 Güncelleme: 29.01.2024 - 08:09 facebook

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Yarın hava nasıl olacak? Türkiye genelinde dondurucu havalar devam ederken; İstanbul karlı havanın etkisine giriyor. Bu hafta birçok ilde kar yağışı beklenirken; kalan şehirler de yağmur ile mücadele edecek. İşte, 30 Ocak Salı (yarın) hava durumu...

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YARIN (30 OCAK SALI) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK? İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 5 derece civarında seyredecek. Ankara ise yağışsız bir gün geçirecek ancak eksi 2'ye kadar düşen sıcaklıklar Başkent'in dondurucu soğuklara teslim olmasına neden olacak. İzmir yarın yağışsız bir gün geçirecek. Şehir, diğerlerine göre göreceli daha sıcak bir gün yaşayacak; termometreler 11 dereceye kadar çıkacak.