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        Haberler Kısayol Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 16 Mayıs Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 16 Mayıs Perşembe hava durumu

        Vatandaşlar, bir süredir devam eden kapalı hava ve yağışların ne zaman biteceğini merak ediyor. Meteorolojiden gelen raporlara bakılırsa, tam bir bahar havası için biraz daha zaman var. 16 Mayıs Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:43
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        Türkiye genelinde yağışalar devam ediyor. Ancak yine de sıcaklıklar ortalama 20 derece etrafında seyrederek, bahar havasını hissettiriyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? 16 Mayıs Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

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        YARIN (16 MAYIS PERŞEMBE) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da hava çok bulutlu ancak yağışsız olacak. Yarın hava 20 dereceyi görecek.

        İzmir çok bulutlu ancak oldukça sıcak bir gün geçirecek. Hava Perşembe günü 26 dereceye kadar çıkacak.

        Ankara da parçalı bulutlu ama güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 7 ile 20 derece arasında değişecek.

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        YARIN (16 MAYIS PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Yarın için ülkenin Doğusu ve Batısında iki ayrı iklim yaşanacak! Batı tarafında hava bulutlu ve güneşli olacakken; Doğu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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