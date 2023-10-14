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        Haberler Gündem Yarın İstanbul’da hangi yollar kapalı? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sebebiyle 15 Ekim İstanbul kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!

        Yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sebebiyle 15 Ekim İstanbul kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabı, 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu kapsamda merak edilen: "Yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sebebiyle 15 Ekim İstanbul kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 22:54 Güncelleme: 14.10.2023 - 22:54
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        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabı, 15 Ekim Pazar günü saat 11.20’de başlayacak ve 130.5 km’lik parkur koşulacak. Bu sebeple bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Peki, yarın İstanbul’da hangi yollar kapalı? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sebebiyle 15 Ekim İstanbul kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!

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        İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

        Ayasofya Meydanı ile sahil Kenedy Cad. arası 08.00- 15.00 arası
        Sahil Kenedy Cad. Kuzey Yol 10.50- 11.40 arası
        Sahil Kenedy Güney Avrasya Tüneli Anadolu Geçiş 10.50-12.00 arası
        Sahil Yolu - Harem ile Beykoz Küçüksu Cad. arası 09.30 - 14.00 arası
        Harem - Beylerbeyi 09.30 - 12.00 arası (12.00'de trafiğe açılacak)
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey 12.30 - 14.00
        Barbaros Bulvarı iniş istikametine tek yön

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        Beşiktaş Meydan - Galata Köprüsü (çift Yön)
        Tarihi Yarımada Parkur Tamamlama Turları: Abdülezel Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kenedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi
        Söğütlüçeşme'den çıkış yapan araçlar (Metrobüs Seferleri) 12.15 itibarıyla sonlandırılacak.

        4

        Bağcılar - Kabataş Tramvay Seferleri Kabataş istikametine yapılan seferlerin Beyazıt Meydanı'nda kesilmesi (12.00)
        Sirkeci Arabalı vapuru Üsküdar Harem iskelesinden yapılacak seferler 10.00 - 15.00 arası
        Yaya trafiğini engellemek için Sirkeci Eminönü istikameti her iki istikameti bariyerlerle çevrili olacak

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        ÜSKÜDAR, HAREM, EMİNÖNÜ ARABALI VAPUR SEFERLERİ YAPILAMAYACAK!

        Saat 12.30 itibarıyla D-100 kara yolu kuzey yol Altunizade Ümraniye ayrımlarında trafik akışı verilemeyecek. D-100 kuzey yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar, Altunizade Ümraniye ayrımlarından Kısıklı Caddesi'ne yönlendirilecek.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa istikametinde 12.30-14.00, Avrasya Tüneli Avrupa-Asya istikametinde 10.50-12.00 saatleri arasında trafik akışı sağlanamayacak.

        Ayrıca, Sirkeci arabalı vapuru, Üsküdar ve Harem iskelelerinden Eminönü iskelesine yapılacak deniz seferleri 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilemeyecek.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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