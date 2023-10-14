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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabı, 15 Ekim Pazar günü saat 11.20’de başlayacak ve 130.5 km’lik parkur koşulacak. Bu sebeple bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Peki, yarın İstanbul’da hangi yollar kapalı? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sebebiyle 15 Ekim İstanbul kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!