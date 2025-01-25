Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Yarın kandil mi, ne kandili? 26 Ocak 2025 kandil mi, hangi kandil idrak ediliyor?

        Yarın kandil mi? 26 Ocak 2025 hangi kandil idrak edilecek?

        2025 dini günler takvimi yayınlandı ve vatandaşlar "Yarın kandil mi, hangi kandil?" gibi sorularla araştırmalara başladı. 26 Ocak'ta Miraç Kandili idrak edilecek. Peki, Miraç Kandili'nin önemi nedir, Miraç'ta neler yaşandı? İşte, Miraç Kandili'nin önemi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 13:58 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 dini günler listesi yayınlandı. Bu kapsamda vatandaşlar "Yarın kandil mi, ne kandili?" diye araştırıyor. 26 Ocak yarın Miraç Kandili idrak edilecek. Peki, Miraç Kandili önemi nedir, Miraç'ta ne oldu? İşte, detaylar...

        2

        YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

        2025 dini günler takvimi yayınlandı. Buna göre; Miraç Kandili 26 Ocak Pazar'ı 27 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece idrak edilecek.

        3

        MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

        Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

        4

        MİRAÇ NE DEMEK?

        "Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Hastanede katılım payı arttı
        Hastanede katılım payı arttı
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Günün CANLI yayınlanan maçları
        Günün CANLI yayınlanan maçları
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Dijital platformlara inceleme
        Dijital platformlara inceleme
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?