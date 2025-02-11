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        Haberler Bilgi Gündem YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat 2025 Çarşamba İstanbul'da okul var mı, yok mu, ders olacak mı? Valilikler kar tatili olan iller ve ilçeleri duyurdu

        Yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba hangi iller ve ilçelerde okullar tatil edildi, ders var mı?

        Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, Türkiye genelinde yaşamı zorlaştırmayı sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bazı iller için yayımladığı uyarılar, tatil beklentilerini artırdı. Soğuk hava dalgasının etkisini gösterdiği birçok ilde, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için Valilik'ten gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, Yarın okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul'da okul var mı? İşte Valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller ve ilçeler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 18:27 Güncelleme: 11.02.2025 - 20:08
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        Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası Türkiye'nin birçok ilini etkisi altına alırken, öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merakla bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarıları, hava koşullarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği bölgelerde, eğitime ara verilmesi beklentisi artmış durumda. Hangi illerde okulların tatil edileceği ise yetkililerden gelecek resmi açıklamalarla netleşecek. Peki, Yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba hangi illerde okullar tatil oldu? İşte 12 Şubat 2025 Çarşamba kar tatili nedeniyle eğitime ara verilen iller...

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        METEOROLOJİ'DEN YENİ İSTANBUL KAR UYARISI

        Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmede "Bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeybatısı, Tekirdağ’ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

        Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.Sultangazi’de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.

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        İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

        Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

        Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır.

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        12 ŞUBAT ÇARŞAMBA ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Türkiye'nin birçok ilinde eğitim öğretime ara verilmesinin ardından 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Ankara'da okulların tatil olup olmayacağı gündeme geldi. Ancak henüz Ankara Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

        MGM tarafından paylaşılan hava durumu raporlarına göre kar yağışı 12 Şubat Çarşamba günü Ankara'da etkisini arttıracak.

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        12 ŞUBAT ÇARŞAMBA KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

        12 Şubat Çarşamba günü için Kayseri’de okulların tatil olup olmayacağı henüz belli değil. Valilik açıklaması gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

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        12 ŞUBAT ÇARŞAMBA GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

        Gaziantep Valilikleri tarafından şu ana kadar bir kar tatili açıklaması yapılmamıştır. Valilik açıklaması gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

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        12 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ 2025?

        Çarşamba günü için henüz diğer iller için yeni bir duyuru yayımlanmadı. Valilik son dakika açıklamalarına haberimizde yer vereceğiz.

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