Yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma okul var mı, kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olacak kar, kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilirken, buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Bazı illerde yoğun kar yağışı etkili olurken okulların durumu sorgulanmaya başlandı. Konu ile ilgili valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararı alınan iller sıralandı. Peki, bugün okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler hangileri? İşte, 2-6 Ocak 2026 hava durumu ile son gelişmeler…
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları gelmeye başladı.
İşte yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller ve ilçeler...
2 OCAK CUMA KAR TATİLİ OLAN İLLER VE İLÇELER
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürürken, Kahramanmaraş Valiliği okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklama, “Meteorolojiden alınan bilgilere göre, il genelinde devam eden kar yağışlarının bugün akşam saatlerine kadar aralıklı olarak sürmesi, cuma ve cumartesi günleri ise kuvvetli buzlanma ve don riski oluşmasının beklendiği değerlendirilmektedir. Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş/anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur” denildi.
ÇORUM
Çorum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının hakim olduğu kaydedildi. Buzlanma ve don ihtimaline karşı il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
BOLU
Bolu Valiliği, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 02 Ocak 2026 Cuma günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.
ZONGULDAK
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yayımlanan karara göre; 2 Ocak 2026 Cuma günü, il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi.
Karar kapsamında kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak. Ayrıca, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre çalışan birimler hariç olmak üzere; kreş ve anaokuluna giden çocuğu bulunan kadın kamu personeli de izinli sayılacak.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve sabah saatlerinde oluşacak don tehlikelerine karşı, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; İl düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim.'
YOZGAT
Yozgat Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre İlimizde aralıklı kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği, hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düşeceği, aşırı buzlanma ve yer yer sis görüleceğinin anlaşılması sebebiyle oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat İl Merkezimiz ve tüm İlçelerimizde, 2 Ocak 2026 Cuma günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD VB. ) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır’’ denildi.
ELAZIĞ
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak 2026’da da maalesef okullarınızda olamayacaksınız. Dileğim pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz" ifadelerine yer verdi.
MUŞ
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının cuma günü de devam edeceği belirtildi.
Yoğun kar yağışı ile yüksek kesimlerde çığ riski oluşacağınının tahmin edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."
ŞIRNAK
Şırnak Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi. Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün daha ara verilmişti.
HAKKARİ
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime cuma günü ara verildiği duyuruldu. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, il genelinde kar kalınlığının yerleşim yerlerinde bir, kırsal alanlarda ise iki metreyi aştığı belirtildi.
Meteorolojik veriler doğrultusunda devam eden kar yağışının gün batımına doğru etkisini azaltması, gece saat 00.00'dan Cuma sabahı 06.00'ya kadar yoğun şekilde etkili olmasının beklendiğine yer verilen açıklamada, özellikle yüksek kesimler ve riskli yol güzergahlarında çığ tehlikesinin olduğu, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ulaşım ve günlük yaşam açısından risk oluşturabileceğinin değerlendirildiği vurgulandı.
KARS
Kars'ta eğitim öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 günlüğüne ara verildi. Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olanlar da bir gün izinli sayılacak.
Kars Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin devam edeceğini bildirdi.
Valilik açıklamasında, “2 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz bir gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
DÜZCE
Düzce Valiliği, 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelende etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları başta ulaşım olmak üzere genel hayatı tesirleri nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarımızda rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli halime ve engelli personel ile çocuğu kreş anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
GAZİANTEP
Gaziantep'te olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar cuma günü tatil edildi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.
MALATYA
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili olan kar yağışı sonrası tipi ve buzlanma tehlikesine karşı okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.
Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, malül ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır."
AMASYA
Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime cuma günü ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, beklenen yoğun kar yağışı ile buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
