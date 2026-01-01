2 OCAK CUMA KAR TATİLİ OLAN İLLER VE İLÇELER

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürürken, Kahramanmaraş Valiliği okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama, “Meteorolojiden alınan bilgilere göre, il genelinde devam eden kar yağışlarının bugün akşam saatlerine kadar aralıklı olarak sürmesi, cuma ve cumartesi günleri ise kuvvetli buzlanma ve don riski oluşmasının beklendiği değerlendirilmektedir. Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş/anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur” denildi.

ÇORUM

Çorum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının hakim olduğu kaydedildi. Buzlanma ve don ihtimaline karşı il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."