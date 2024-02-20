Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "21 Şubat okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 21 Şubat yurt genelinde okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...