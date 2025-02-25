Gülyalı İlçemizin; Merkez İlkokulu, Merkez Ortaokulu ile Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesine; Kestane, Ambarcılı, Mustafalı, Ayrılık, Alibey, Sayaca, Taşlıçay mahallerinden taşımalı servis ile gelen öğrenciler ile Turnasuyu İlkokulu ve Ortaokuluna Turnasuyu mahallesi Çobanlı Uluca mevkilerinden taşımalı servisle gelen öğrenciler için,

Perşembe ilçemizin; Kırlı İlkokulu/Ortaokulu, Beyli İlkokulu, Saray İlkokulu, Medresönü İlkokulu/Ortaokulu, İsmail Dede İlkokulu, Çaka-Çaytepe Ortaokulu, ayrıca ilçe merkezinde bulunan temel eğitim, orta öğretim ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için,

Ünye İlçemizin; Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Meydan İlkokulu/Ortaokulu, Tekkiraz İlkokulu, Tekkiraz Ortaokulu/İHO, Tekkiraz ÇPAL, İnkur İlkokulu/Ortaokulu, Şehit İsmail Ustaoğlu İlkokulu/Ortaokulu, Erenyurt İlkokulu, Şehit Hüseyin Başaran İlkokulu, Fatih İlkokulu/Ortaokulunda, ayrıca özel eğitim okulları ile ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler için,

Resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler); 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan; hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."