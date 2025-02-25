Yarın okullar tatil mi? 26 Şubat Çarşamba hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil?
Türkiye genelinde şiddetini artıran yağış ve buzlanma, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve güvenlik endişeleri, veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son uyarılar araştırılırken, 26 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verilmesine ilişkin gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 26 Şubat Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar...
Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı zorlaştırırken okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji’nin yaptığı peş peşe uyarılar, olumsuz hava şartlarının devam edeceğini gösteriyor. Özellikle ulaşımın zorlaştığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı illerde, öğrenciler ve veliler resmi açıklamaları bekliyor. 26 Şubat Çarşamba günü için okullarda tatil kararı alınıp alınmayacağı, yetkililerin yapacağı duyurularla netleşecek. Peki, 26 Şubat Çarşamba yarın okullar tatil edildi mi, kar tatili veren iller hangileri? İşte merak edilenler...
26 ŞUBAT ÜLKE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz'in batı, Batı ve Doğu Karadeniz'in doğu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, Ege kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerde normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Rize ve Artvin çevrelerinde görülecek kar yağışlarının yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahminlerine göre, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıklarının en yüksek 10°C, en düşük ise 2°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir, bu nedenle vatandaşların özellikle erken saatlerde ve gece saatlerinde daha kalın giyinmeleri öneriliyor. Mevcut hava durumu raporlarına göre, İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor ancak, ilerleyen günlerde hava koşullarındaki değişikliklere karşı dikkatli olunması tavsiye ediliyor.
26 ŞUBAT İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'a yarın okulların tatil olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yapılması halinde haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
26 ŞUBAT ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"İlimizde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı; Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizin tamamında,
Altınordu İlçemizin; Eyüplü İlkokulu/Ortaokulu, Bayadı İlkokulu/Ortaokulu, Saraycık İlkokulu/Ortaokulu, Kökenli İlkokulu/Ortaokulu, Öceli İlkokulu/Ortaokulu, Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlkokulu/Ortaokulu, Fatma Mağden İlkokulu/Ortaokulu ve Karacaömer İlkokulu/Ortaokulunda, ayrıca taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki tüm temel eğitim ve özel eğitim öğrencileri için,
Fatsa İlçemizin; Geyikçeli İlkokulu/Ortaokulu, Aslancami Birleşmiş Sınıf İlkokulu, Ilıca İlkokulu/Ortaokulu, Hatipli İlkokulu/ Ortaokulu, İslamdağ İlkokulu/Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Kulak İlkokulu/Ortaokulu, Meşebükü İlkokulu/Ortaokulu, Demirci Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Hasan Yahşi İlkokulu/Ortaokulu, Yalıköy İlkokulu/Ortaokulu, Bolaman İlkokulu/Ortaokulu, Bolaman Anadolu Lisesi, Fatsa Anadolu Lisesi ve Yassıtaş Özel Eğitim Meslek Okulunda, ayrıca bu mahallelerden taşımalı olarak ilçe merkezinde bulunan okullara gelen öğrenciler için,
Gülyalı İlçemizin; Merkez İlkokulu, Merkez Ortaokulu ile Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesine; Kestane, Ambarcılı, Mustafalı, Ayrılık, Alibey, Sayaca, Taşlıçay mahallerinden taşımalı servis ile gelen öğrenciler ile Turnasuyu İlkokulu ve Ortaokuluna Turnasuyu mahallesi Çobanlı Uluca mevkilerinden taşımalı servisle gelen öğrenciler için,
Perşembe ilçemizin; Kırlı İlkokulu/Ortaokulu, Beyli İlkokulu, Saray İlkokulu, Medresönü İlkokulu/Ortaokulu, İsmail Dede İlkokulu, Çaka-Çaytepe Ortaokulu, ayrıca ilçe merkezinde bulunan temel eğitim, orta öğretim ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için,
Ünye İlçemizin; Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Meydan İlkokulu/Ortaokulu, Tekkiraz İlkokulu, Tekkiraz Ortaokulu/İHO, Tekkiraz ÇPAL, İnkur İlkokulu/Ortaokulu, Şehit İsmail Ustaoğlu İlkokulu/Ortaokulu, Erenyurt İlkokulu, Şehit Hüseyin Başaran İlkokulu, Fatih İlkokulu/Ortaokulunda, ayrıca özel eğitim okulları ile ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler için,
Resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler); 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir.
Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan; hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."