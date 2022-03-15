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Yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? 16 Mart Çarşamba hangi illerde okullar tatil?

Türkiye genelinde geçtiğimiz haftadan beri etkisi devam eden kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara haberleri gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak öğrenci ve veliler bu kez 16 Mart Çarşamba günü tatil olan illeri merak ediyor. İşte ayrıntılar...

  • 01
    Yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? 16 Mart Çarşamba hangi illerde okullar tatil?

    16 Mart Çarşamba tatil edilen iller binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışının ardından pek çok ilde eğitime ara verildi. Peki, bugün okullar tatil mi? İşte, kar tatili edilen iller listesi ve son dakika açıklamaları...
  • 02
    Yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? 16 Mart Çarşamba hangi illerde okullar tatil?

    16 MART BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    Başta İstanbul olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde eğitime ara verildi. İşte, 16 Mart kar tatili edilen illerin listesi...
  • 03
    Yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? 16 Mart Çarşamba hangi illerde okullar tatil?

    RİZE

    Rize'de geçen hafta cuma gününden bu yana merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılmış olan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 16 Mart 2022 Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

     
  • 04
    Yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? 16 Mart Çarşamba hangi illerde okullar tatil?

    VAN 

    Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, ''Olumsuz hava şartları nedeniyle 16.03.2022 Çarşamba günü İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerimizde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, RAM, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir.'' ifadelerine yer verdi.

     
  • 05
    Yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? 16 Mart Çarşamba hangi illerde okullar tatil?

    Yeni tatil haberleri gelir gelmez haberimizde yer alacaktır...
  • 06
    Yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? 16 Mart Çarşamba hangi illerde okullar tatil?

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