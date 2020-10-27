Yarın okullar var mı? Sorusu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Resmi Gazete'ye göre 28 Ekim yarım gün tatil, 29 Ekim ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ise tam gün tatil sayılıyor. Peki, 28 Ekim okullar tatil mi? İşte detaylar...

28 EKİM ÇARŞAMBA OKULLAR AÇIK MI 2020?

28 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 13:00'den sonra resmi tatil başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda okullar 28 Ekim günü yarım gün eğitim görüyordu.

29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ 2020?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle tam gün resmi tatil oluyor ve okullar kapalı oluyor.