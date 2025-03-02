Edip Akbayram, hastaneye yatmadan 15 gün önce yaş gününü kutlamıştı
4 Ocak'tan bugüne kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan 75 yaşındaki Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliğinden dolayı bugün saat 19.30'da hayatını kaybetti. Edip Akbayram'ın 29 Aralık'taki yaş günü, aile dostları Fadime Aslan ile Ramazan Aslan çifti tarafından 21 Aralık'ta Antalya'daki bir otelde erken kutlanmıştı
Giriş: 02.03.2025 - 22:19 Güncelleme: 02.03.2025 - 22:49
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Edip Akbayram, eşi Ayten Akbayram ile dans etmişti.
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Edip Akbayram - Ayten Akbayram - Fadime Aslan - Ramazan Aslan