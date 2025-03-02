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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mustafa Denizli: Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'de! - Fenerbahçe Haberleri

        Mustafa Denizli: Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'de!

        Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'da bu mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 23:01 Güncelleme: 02.03.2025 - 23:01
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        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe sahasında Onvo Antalyaspor'la kozlarını paylaştı ve rakibini 3-0 mağlup ederek Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanmasını bildi.

        Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleyi yorumladı.

        "MAÇIN OYUNCUSU ADAYLARIM OĞUZ AYDIN VE FRED"

        Bugün 3 tane maçın adamı var, hakemi koymuyorum. Hakemi her şeye rağmen başarılı buldum. Benim Fenerbahçe'de maçın oyuncusu adaylarım Oğuz Aydın ve Fred. Golcüler yok benim adaylarımın arasında. Bu yarış puan farkı azalarak devam ediyor, F.Bahçe'nin ayağına gelen bu fırsatı tepecek hali yoktu.

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        "PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK F.BAHÇE'DE"

        Bunu bütün tecrübeme dayanarak söylüyorum psikolojik üstünlük 4 puan geride olmasına rağmen Fenerbahçe'de. Ligin yol haritasına baktığınız zaman farklı bir tabloyla karşılaşma şansınız var. Galatasaray bugün ortaya koyduğu futbolla kaybedebilirdi, ilk yarıda da Kasımpaşa'dan aynı sonucu almıştı. Bu yarışın bundan sonra hangi şekilde devam edeceğini kestirmek çok zor. 4 puan fark bu kısa süre için büyük avantaj ama ibreler farklı yöne doğru çalışıyor.

        "AMRABAT F.BAHÇE'NİN SIKINTISINI ÇÖZDÜ"

        Fenerbahçe sene başında Oosterwolde ve Becao'yu kaybederek büyük bir talihsizlik yaşadı. Çağlar ve Djiku da uzun süreli sakatlıklar yaşadı. F.Bahçe bugüne kadar devşirme stoperlerle geldi. Diego Carlos ve Skriniar'ı transfer etti ama Carlos da uzun süreli sakatlandı. Fakat Fenerbahçe bu dönemi düşündüğü kadar sıkıntılı atlatmadı. Futbolcuların pozisyonları değişti, Amrabat bu sıkıntıyı çözdü.

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