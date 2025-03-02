Mustafa Denizli: Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'de!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe sahasında Onvo Antalyaspor'la kozlarını paylaştı ve rakibini 3-0 mağlup ederek Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanmasını bildi.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleyi yorumladı.

"MAÇIN OYUNCUSU ADAYLARIM OĞUZ AYDIN VE FRED" Bugün 3 tane maçın adamı var, hakemi koymuyorum. Hakemi her şeye rağmen başarılı buldum. Benim Fenerbahçe'de maçın oyuncusu adaylarım Oğuz Aydın ve Fred. Golcüler yok benim adaylarımın arasında. Bu yarış puan farkı azalarak devam ediyor, F.Bahçe'nin ayağına gelen bu fırsatı tepecek hali yoktu. REKLAM 📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Benim Fenerbahçe'de maçın oyuncusu adaylarım Oğuz Aydın ve Fred. Maçın hakemi de bugün güzel bir maç yönetti. pic.twitter.com/NuXnf8dNz0 — HT Spor (@HTSpor) March 2, 2025

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK F.BAHÇE'DE" Bunu bütün tecrübeme dayanarak söylüyorum psikolojik üstünlük 4 puan geride olmasına rağmen Fenerbahçe'de. Ligin yol haritasına baktığınız zaman farklı bir tabloyla karşılaşma şansınız var. Galatasaray bugün ortaya koyduğu futbolla kaybedebilirdi, ilk yarıda da Kasımpaşa'dan aynı sonucu almıştı. Bu yarışın bundan sonra hangi şekilde devam edeceğini kestirmek çok zor. 4 puan fark bu kısa süre için büyük avantaj ama ibreler farklı yöne doğru çalışıyor. 📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Bunu bütün tecrübeme dayanarak söylüyorum psikolojik üstünlük 4 puan geride olmasan rağmen Fenerbahçe'de. 4 puan fark bu kısa süre için büyük avantaj ama ibreler farklı yöne doğru çalışıyor. pic.twitter.com/BpSRMO90kb — HT Spor (@HTSpor) March 2, 2025