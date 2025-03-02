Fenerbahçe: 3 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bol gollü geçti. Fenerbahçe'de Mert Müldür, 9. dakikada gol perdesini açtı. 26. dakikada Dusan Tadic farkı 2'ye çıkaran golü attı. 30. dakikada ise En-Nesyri, Fenerbahçe'yi rahatlatan golü attı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 3-0 üstün girdi.

İkinci yarıda ise gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe maçı 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 2 puan yitirdiği haftada farkı 4'e indirdi. Konuk ekip ise 30 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek. Antalyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek. Antalyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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EN-NESYRI'DEN TARİHİ GOL Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, son haftalardaki yüksek form grafiğini Antalyaspor maçında da sürdürdü. Faslı futbolcu, Antalyaspor karşısında 30. dakikada fileleri havalandırdı. Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de son 10 maçta 13. kez ağları havalandırdı. En-Nesyri, Antalyaspor maçındaki golüyle birlikte ligde 16, toplamda ise 26 gole ulaştı. ALEX'TEN SONRA EN-NESYRI Youssef En-Nesyri, ayrıca Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste altı iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

MOURINHO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Onvo Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişikliğe gitti. REKLAM Deneyimli teknik adam Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, kupada Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Anderson Talisca'yı yedek soyundururken, yabancı kontenjanı nedeniyle Bright Osayi-Samuel'i kadroya dahil etmedi. Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Çağlar Söyüncü, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Antalyaspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'den oluşturdu. Kanatlarda Oğuz Aydın ile Filip Kostic tercih edilirken, orta alanda Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski yer aldı. Serbest oyuncu görevini Dusan Tadic üstlenirken, gol yollarında Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri forma giydi. Sarı-lacivertli ekipte Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun ise kulübede forma bekledi. REKLAM

MOURINHO TRİBÜNDE, FOTI TAKIMIN BAŞINDA Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamadı. Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekmişti. Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho'nun yerine takımın başında teknik sorumlu Salvatore Foti yer aldı.