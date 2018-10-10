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Yarınlarımız duman mı oluyor?

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “2018 Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış” araştırması kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililer kaygı verici sonuçlarla dolu araştırmanın tütünle ilgili bölümünün, tütün kullanımında 90’lı yıllara dönüş yapmak üzere olduğumuzu gösterdiğine dikkat çekiyor

10.10.2018 - 14:50 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü ve Türkiye’nin Dumansız Hava Sahası Yasası’nın mimarı Prof. Dr. Cevdet Erdöl konuyla ilgili açıklamasında, çıkan sonuçları “geçmişe dönüş” olarak değerlendiriyor. Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 47’si (20 bin 101 kişi) yaşamı boyunca en az bir kere sigara, puro, pipo, nargile vb bir tütün ürününü kullandığını söylüyor. (Yaşam boyu prevelans) Bu oran erkeklerde yüzde 61.9 iken kadınlarda yüzde 32.2 Tütün ürününü ilk kez deneme yaşı ortalaması 17.85 olarak belirtiliyor. Genel nüfusun yüzde 70’i sigara kullanmayı hiç hoş görmezken, yüzde 75.2’si ağır risk olarak tanımlıyor. Bu sonuç sigara kullanmayı hoş görmememize ve ağır risk olduğunu bilmemize rağmen kullanmaya devam etmemiz anlamına geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bulaşıcı olmayan Hastalıklar Programı Sorumlusu Doç. Dr. Toker Ergüder, soruna dikkat çekerek, “Dikkat! Tütün kullanma oranlarında ne yazık ki 90’lı yıllara geri döndük. Tütün endüstrisi tüm emekleri boşa çıkardı” sözleriyle gelinen noktayı özetliyor.

KURALLAR HER YERDE ÇİĞNENİYOR

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 2002 yılından itibaren ülkemizde tütün tüketimine karşı çok ciddi bir seferberlik başlatıldığını söylüyor ve devam ediyor; “ Tüm engelleme çabalarına karşın kamuoyunda ‘Dumansız Hava Sahası Yasası’ olarak bilinen uygulamanın dayanağı olan 5727 sayılı ‘Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ 03 Ocak 2008 tarihinde TBMM’de kabul edildi. Yasanın yürürlüğe girmesi ile Türkiye’de tütün tüketimi yüzde 27’lere kadar düştü. Tüketim azaldıkça akciğer ve diğer kanser türleri ile kalp-damar hastalıklarından ölümler, felçler, tütünle ilişkili tüm hastalıklar ve zararlar zaman içerisinde ciddi oranlarda azalma eğilimine girdi. Oysa emniyetin raporunda, son zamanlarda ‘Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesi Kanunu’nun uygulamasında gevşeme olduğu ve halka açık bazı sosyal alanlarda bu yasaya uyulmadığı görülüyor.

YASA EN ÇOK ADLİYELER İLE EMNİYET BİNALARINDA DELİNİYOR

Kamu hizmet binaları, eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel ve spor alanları gibi tütün kullanımının yasak olduğu pek çok alanda yasaya uyulmaması dikkat çekiyor. Bazı yerlerde yasanın uygulayıcı ve denetçilerinin bile yasayı deldikleri veya görmezden geldikleri görülüyor. Yasanın uygulanmadığı yerlere bakıldığında; Başı adliyeler ile emniyet binalarının çektiği görülüyor. Ortada tam bir hukuk tanımazlık söz konusu olduğu için sorun acil çözüm gerektiriyor. Cezası yasayla belirlenen mücadelenin uygulanması için adliye, polis, valilikler, kaymakamlıklar, sağlık kuruluşları ve duyarlı vatandaşların ülkenin sağlıklı yarınlarını düşünerek gecikmeden harekete geçmeleri bekleniyor.

BAŞARISI İSPATLANMIŞ YÖNTEMLERLE MÜCADELEYE DEVAM

Tütünle mücadelede başarısı ispatlanmış yöntemlerle (yüksek fiyat politikası, vergiler, reklam ve tanıtımların engellenmesi, tüketicinin bilgilendirilmesi, sigara içme alanlarının kısıtlanması, sigara bırakmanın özendirilmesi, kaçakçılıkla mücadele vb) bu illetin gündemimizden geri dönüşü olmamak üzere çıkarılması gerekiyor.”

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YORUMLAR 2
  • Misafir 20 dakika önce
    Kapalı alanda ticari kaygılar nedeniyle içilmesi engellenemiyor, o yüzden en iyisi direk içicime ceza kesmek bence
  • Misafir 20 dakika önce
    okulların 200 - 300 metre ilerisinde ortaokul liste öğrencileri sigara içiyor. Poliseleri , sivil polisleri bu konuda göreve davet etmeliyiz. HalS.
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