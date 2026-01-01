İSTANBUL VALİLİĞİ 73 BİN KONUTUN YENİLENDİĞİNİ AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, kentte 73 bin konutun "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında dönüştürüldüğünü bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul'da büyük dönüşümün devam ettiği belirtildi.

Kentte 73 bin ailenin "Yarısı Bizden" kampanyasıyla yeni konutlarında hayatlarına devam ettiği kaydedilen açıklamada, 2000 yılında kentin bina stokunun tamamının riskli olduğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla bugün bina stokunun yüzde 60'ının güvenli hale getirildiği belirtildi.

Paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"39 ilçemizde 427 ayrı alanda, 248 bin 992 konut ve iş yerinin dönüşümüne devam ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından şu ana kadar İstanbul'umuza sosyal konutlarla birlikte yaklaşık 450 milyar lira yatırım yapıldı. İstanbul'umuzun büyük dönüşümünü sağlayan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile toplam destek miktarı 1 milyon 500 binden, 1 milyon 875 bine çıkarıldı. İstanbul'umuzda 73 bin konut, 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında dönüştürüldü."