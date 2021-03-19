Yarışmaya rekor başvuru bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamÇocuk
ABONE OL

Yarışmaya rekor başvuru bekleniyor

Bu yıl 40. yaşına giren Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 5 binden fazla resmin katıldığı yarışmaya bu yıl online başvurularında kabul edilmesi nedeniyle rekor bir katılım hedefleniyor.

Yarışmaya rekor başvuru bekleniyor

Pınar tarafından çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onlara resim sanatını sevdirmek amacıyla 40 yıldır aralıksız düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, 2 Nisan 2021’e kadar Türkiye’nin 7 bölgesi, özel eğitim ve uygulama okulları ile K.K.T.C., Almanya ve Azerbaycan’daki 6 - 14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocukların başvurularını bekliyor.

Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum’ temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya son başvuru tarihi 2 Nisan 2021.

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na katılım sağlamak isteyen çocuklar resimlerini www.pinar.com.tr web sitesine yükleyebiliyor, aynı zamanda kargo yoluyla şirket adresine gönderebiliyorlar.

Bu yılın teması, çocukların ilgi alanlarına göre belirlendi

40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın bu yılki teması, bir önceki resim yarışmasına katılan resimlerin analizleri yapılarak hazırlanan Sosyolojik Araştırma Raporu’nun sonuçlarından elde edilen veriler ışığında “Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum” olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na başvuran 5 binden fazla resim incelenerek hazırlanan rapor sonuçlarına göre çocukların resimlerine en fazla yansıyan tema ‘doğa ve insan’ oldu.

Yarışmaya ilk kez Azerbaycanlı çocuklar da katılıyor

Yarışmaya Türkiye’nin tüm bölgelerinden ve yurtdışından Almanya ile K.K.T.C’nin yanı sıra ilk defa Azerbaycan’dan da çocukların katılımı gerçekleşecek. Yarışmada son 5 yıldır gerçekleştirilen özel eğitim ve uygulama okullarında eğitim gören çocukların resimleri de jüri tarafından ayrı bir kategoride ele alınacak.

Yarışmaya katılan tüm eserler, Türkiye’de resim sanatına gönül vermiş Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Devabil Kara’nın yanı sıra gazeteciler İhsan Yılmaz, Çağdaş Ertuna, Aysun Öz, Faruk Şüyün, Olkan Özyurt ve Emrah Kolukısa gibi birbirinden değerli jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Kazanan resimler Mayıs ayında yapılacak jüri değerlendirmesi sonucunda açıklanacak ve kazananlara tablet, profesyonel resim malzemeleri çantası gibi çeşitli ödüller verilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

18 Mart Milli Piyango sonuçları AÇIKLANDI 2021 - Milli Piyango çekiliş sonucu sıralı tam liste sorgula! Tıkla,
YAŞAM18 Mart Milli Piyango sonuçları açıklandı!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 18 Mart - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMSüper Loto sonuçları açıklandı 18 Mart!
8 yaşındaki çocuk, 26 yıl önce gönderilen mesajı buldu! - Haberler
YAŞAM26 yılın ardından gelen mesaj! 8 yaşındaki çocuk ...
Kasada saklıyor... Sadece ışık altında görülüyor! - Haberler
YAŞAMKasada saklıyor... Sadece ışık altında görülüyor!
Dağcıların Çukurova'daki tırmanış rotası: Kapıkaya Kanyonu
YAŞAMDoğal güzellikleri ve sarp kayalıklarıyla Adana'nın ...
'Dağcının eli kayaya değecek' deyiminin hayat bulduğu yer
YAŞAM'Dağcının eli kayaya değecek' deyiminin hayat bulduğu ...
Tunç Çağı, 3 bin yıllık kılıç bulundu
YAŞAMBeze sarılı şekilde bulundu... 3 bin yıllık!
Topkapı Sarayı´nda gördüğü çinilerden etkilendi, çini sanatçısı oldu
YAŞAMTopkapı Sarayı´nda görüp etkilendi, o da yapmaya ...
Sındırgı'nın sembolü Sağdıç leylek belediye binasının çatısındaki yuvasına yerleşti
YAŞAMSındırgı'nın sembolü yuvasına yerleşti
Otizmli gencin iş başvurusu mektubu viral oldu
YAŞAMSosyal medyada viral olan iş başvurusu