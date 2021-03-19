Yarışmaya rekor başvuru bekleniyor

Pınar tarafından çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onlara resim sanatını sevdirmek amacıyla 40 yıldır aralıksız düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, 2 Nisan 2021’e kadar Türkiye’nin 7 bölgesi, özel eğitim ve uygulama okulları ile K.K.T.C., Almanya ve Azerbaycan’daki 6 - 14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocukların başvurularını bekliyor.

‘Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum’ temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya son başvuru tarihi 2 Nisan 2021.

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na katılım sağlamak isteyen çocuklar resimlerini www.pinar.com.tr web sitesine yükleyebiliyor, aynı zamanda kargo yoluyla şirket adresine gönderebiliyorlar.

Bu yılın teması, çocukların ilgi alanlarına göre belirlendi

40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın bu yılki teması, bir önceki resim yarışmasına katılan resimlerin analizleri yapılarak hazırlanan Sosyolojik Araştırma Raporu’nun sonuçlarından elde edilen veriler ışığında “Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum” olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na başvuran 5 binden fazla resim incelenerek hazırlanan rapor sonuçlarına göre çocukların resimlerine en fazla yansıyan tema ‘doğa ve insan’ oldu.

Yarışmaya ilk kez Azerbaycanlı çocuklar da katılıyor

Yarışmaya Türkiye’nin tüm bölgelerinden ve yurtdışından Almanya ile K.K.T.C’nin yanı sıra ilk defa Azerbaycan’dan da çocukların katılımı gerçekleşecek. Yarışmada son 5 yıldır gerçekleştirilen özel eğitim ve uygulama okullarında eğitim gören çocukların resimleri de jüri tarafından ayrı bir kategoride ele alınacak.

Yarışmaya katılan tüm eserler, Türkiye’de resim sanatına gönül vermiş Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Devabil Kara’nın yanı sıra gazeteciler İhsan Yılmaz, Çağdaş Ertuna, Aysun Öz, Faruk Şüyün, Olkan Özyurt ve Emrah Kolukısa gibi birbirinden değerli jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Kazanan resimler Mayıs ayında yapılacak jüri değerlendirmesi sonucunda açıklanacak ve kazananlara tablet, profesyonel resim malzemeleri çantası gibi çeşitli ödüller verilecek.