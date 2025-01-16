Bu etkinlikler yarıyıl tatilinde öğrencilere ücretsiz! İBB 2025 yarıyıl etkinlik programı yayınlandı
17 Ocak yarın milyonlarca öğrenci 1. dönemi bitirerek yarıyıl tatiline girecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tatile giren öğrenciler için ücretsiz spor aktiviteleri, sanat atölyeleri, tiyatro gibi farklı birçok etkinlik düzenleyecek. İşte, yarıyıl tatilinde öğrencilere ücretsiz olacak etkinlikler...
METRO İSTANBUL’DAN EĞİTİCİ VE EĞLENCELİ PROGRAMLAR
Metro İstanbul, 20-31 Ocak tarihlerinde 7-11 yaş grubu çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyor. Esenler ve Esenkent yerleşkelerinde gerçekleşecek aktiviteler arasında:
• Bisiklet Eğitimi
• Origami ve Ebru Atölyeleri
• Bilim Deneyleri ve Film Gösterimleri
Katılımcılara etkinlik sonunda sertifikalar ve hediyeler verilecek. Kayıtlar 0850 252 88 00 numaralı telefondan yapılabiliyor.
İBB YARIYIL TATİLİNE ÖZEL ÜCRETSİZ ETKİNLİK PROGRAMI
- Spor İstanbul’un düzenlediği ücretsiz etkinliklerde çocuklar hem eğlenecek hem sporla buluşacak.
- Deniz Küreği Deneyimi: 22, 23 ve 27 Ocak tarihlerinde İBB Haliç Su Sporları Merkezi’nde.
- Aqua Park Eğlencesi: 20-23 ve 27-30 Ocak tarihlerinde İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde.
- Buz Pateni Etkinliği: 20-24 ve 27-31 Ocak tarihlerinde İBB Silivrikapı Buz Pisti’nde.
- Etkinliklere katılım tamamen ücretsiz olup, kayıtlar https://online.spor.istanbul/ adresi üzerinden yapılabiliyor.
İBB KÜLTÜR DAİRESİ BAŞKANLILI ÜCRETSİZ YARIYIL ETKİNLİKLERİ
İBB Kültür Dairesi Başkanlığı; Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas ve Çubuklu Silolar gibi miras alanlarında ve şehrin çeşitli kültür merkezlerinde sömestr şenliği gerçekleştirecek.
Etkinlikler kapsamında:
- Çocuk Oyunları: İBB kültür merkezlerinde sahnelenecek olan birçok çocuk oyunu arasında Küçük Prens Nerdesin?, Pinokyo, Bahar Şenliği, Shakespeare’in Perileri, Cırcır Böceği Durmadan Ötüyus gibi farklı ve eğlenceli yapımlar bulunuyor.
- Atölyeler: Çocuklar için ahşap topaç atölyesi, telden figürler, stop motion, bilim ve deney, kolaj, astronomi, uzay mekanları yapımı gibi yaratıcı ve eğitici atölyeler düzenlenecek.
Toplamda 85 çocuk atölyesi, 12 çocuk filmi ve 34 tiyatro gösterimi olmak üzere 131 etkinlik, tüm çocukların katılımına açık olacak. Bu etkinlikler tamamen ücretsiz olup, katılım için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
İSMEK’TEN EBEVEYN-ÇOCUK ATÖLYELERİ
İSMEK, yarıyıl tatilinde ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte katılabileceği yaratıcı atölyeler düzenliyor:
- Resim Atölyesi
- Ritim Atölyesi
- Masal Atölyesi
22-23 Ocak tarihlerinde Artİstanbul Feshane’de gerçekleşecek etkinliklere katılım ücretsiz.
İSKİ’DEN EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ ETKİNLİKLER
İSKİ, çocuklara su kullanım bilinci kazandırmak amacıyla eğlenceli bir program sunuyor.
- Su Damlası Tiyatrosu
- Kukla ve Sihirbazlık Gösterileri
- Animasyon Film Gösterimi
24 Ocak’ta Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikler ücretsiz.
AĞAÇ AŞ’DEN ATÖLYELER
Ağaç ve Peyzaj AŞ, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uygun fiyatlı teraryum ve minyatür bahçe atölyeleri düzenliyor. Atölyeler 21, 23 ve 29 Ocak tarihlerinde Bahçe Market Tasarım Atölyesi’nde gerçekleştirilecek.
PARK VE BAHÇELERDEN ÇOCUKLARA DOĞA DOSTU ETKİNLİKLER
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, çocukları doğayla buluşturacak atölyeler düzenliyor. “Fidanlık Dedektifleri” ve “Botanik Baskı” gibi etkinlikler, Büyükdere Atatürk Fidanlığı Bahçıvanlık Okulu’nda yapılacak.